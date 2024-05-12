Центр протидії дезінформації про вибух багатоповерхівки у Бєлгороді: Схоже на провокацію Росії
Звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони України будинку в Бєлгороді не відповідають дійсності. Це міг бути підрив або побутовий вибух, який ворожа пропаганда використовує у власних інтересах.
На цьому наголосив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Будинок у Бєлгороді, схоже, підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності», – заявив він.
Як повідомлялося, за інформацією ЗМІ, у російському Бєлгороді 12 травня пролунали вибухи, внаслідок чого у місті обвалився під’їзд багатоповерхівки. Наразі відомо про 7 загиблих. Також повідомляється, що дах зруйнованого будинку впав на рятувальників, які проводили розбір завалів.
Фото з сайту АрміяInformTweet