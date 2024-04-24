Как европейские грузовики в обход санкций через Беларусь попадают в Россию. Расследование

Переполох в кругу беларусских автоперегонщиков. Польша, Латвия и Литва перестали пускать некоторые машины из Европы в Беларусь. Это было сделано, чтобы прекратить перепродажу люксовой техники в Россию. О серых схемах журналисты впервые рассказали в конце прошлого года.

В новом расследовании издание “БЮРО” рассказывает еще об одной категории европейских автомобилей, которая делает кассу беларусским посредникам, – грузовиках. Кроме того, журналисты раскрывают сеть компаний в Европе, Беларуси и России, которые возят легковые авто в обход санкций. Но в этот раз давайте начнем с тяжелой техники.

Этот материал издания беларуссих расследователей из издания “БЮРО” подготовлен в партнерстве с российским независимым изданием «Вёрстка» при поддержке «КиберПартизан» и литовского расследовательского центра Siena.

ГРУЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ Беларусский бизнесмен и титулованный борец Игорь Дятко празднует успех. Его новая компания закончила год с хорошими финансовыми показателями. Выручка превысила 14 миллионов долларов, а чистая прибыль – 14 тысяч долларов. Дятко занимается торговлей автомобилями около десяти лет, но его бизнес заметно выстрелил в прошлом году.

ВЫПИСКИ ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СПАРК» – ПРОФИЛЬ ООО «АВТОБАЙ» И ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КОМПАНИИ (2023 Г.)

Российская компания Дятко под названием «Автобай» импортирует легковые и грузовые автомобили западных брендов, которые попали под санкции Евросоюза. Трейдер активно рекламирует актуальные поставки в социальных сетях. Среди свежих поступлений – новенькие тягачи Mercedes-Benz Actros L и Volvo FH 500. Машины приехали из Европы. «Автобай» – не единственный игрок на этом рынке. Тягач Volvo. Источник: volvogroup.com Подсанкционные европейские грузовики в Россию возят десятки беларусских компаний, следует из таможенных данных, которые есть в нашем распоряжении. Среди популярных автомобильных брендов – Volvo, Scania, Mercedes-Benz, DAF, MAN, Renault. Страной происхождения грузовиков указаны Швеция, Бельгия, Нидерланды, Франция, Германия, Польша. После полномасштабного вторжения в Украину Европейский союз запретил продавать грузовики в Россию и Беларусь, но техника попадает в эти страны в обход санкций. Благодаря хитрым схемам в 2023 году из Беларуси в Россию поставлено более 600 тягачей на 60 миллионов долларов. В тройку лидеров вошли «Белшинторгсервис», «Автобай Лизинг» и «НМП Логистик». Они разделили между собой почти 60% серого авторынка, что существенно улучшило их благосостояние.

Мы не включали в наш рейтинг индивидуальных предпринимателей, потому что по ним нет беларусской бухгалтерской отчетности. Тем не менее некоторые ИП тоже хорошо заработали на продажах европейских тягачей. К примеру, в прошлом году волковысский предприниматель Артем Пискунов продавал в Россию грузовики Mercedes-Benz, DAF и IVECO. Общая сумма поставок – свыше 5,4 миллиона долларов. Пискунов отказался от комментариев.

МОЛОДАЯ, НО ДЕРЗСКАЯ На третьем месте в нашем рейтинге – беларусская компания «НМП Логистик». Она появилась буквально через пару месяцев после введения европейских санкций. За год ее выручка выросла в 10 раз – до 7 миллионов долларов, а чистая прибыль увеличилась пятикратно – до 47 тысяч долларов.

ВЫПИСКА ИЗ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ КОМПАНИЙ LEGAT.BY – ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ ООО «НМП ЛОГИСТИК»

Директор и единственный владелец «НМП Логистик» – уроженец Кобрина Глеб Чернышёв.

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РБ – ООО «НМП ЛОГИСТИК»

В прошлом году его компания поставляла в Россию грузовики Volvo, Mercedes-Benz, DAF и MAN. Общая сумма поставок – свыше трех миллионов долларов. Глеб Чернышёв. Источник: cargonomica.com Единственный покупатель грузовиков в России – компания «Про Авто». В прошлом году она показала рекордную выручку в 10 миллионов долларов и впервые за долгое время закончила год с чистой прибылью в 300 тысяч долларов. «Про Авто» входит в «ПП-Холдинг», который связывают с крупной нефтяной компанией «Татнефть».

ВЫПИСКИ ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СПАРК» – ПРОФИЛЬ ООО «ПРО АВТО» И ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КОМПАНИИ (2019 – 2023 ГГ.)

Директор и сооснователь «ПП-Холдинга» – бизнесмен Александр Проскурин.

ВЫПИСКА ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СПАРК» – АНАЛИЗ ВЛАДЕНИЯ ООО «ПП-ХОЛДИНГ»

«Раз нет санкций между Россией и Беларусью, то их невозможно обходить. Обходить можно то, что существует, а чего нет – того нет», – написал в ответ на наши вопросы Проскурин.

Он заверил, что не знаком с руководством «НМП Логистик». По его словам, беларусская компания никак не связана с «Про Авто». Но мы узнали, что это не так. При регистрации компании «НМП Логистик» ее директор и владелец Глеб Чернышёв в контактных данных указал электронную почту с доменным именем pro.auto. Это сайт компании «Про Авто», где Чернышёв был указан начальником юридического отдела. Согласно таможенным данным, беларусская компания «НМП Логистик» поставляла санкционную технику только для «ПП-Холдинга». Чернышёв связан с обеими компаниями.

«Мы сейчас не занимаемся больше таким [поставками европейских грузовиков в Россию], потому что есть определенные ограничения со стороны государства. Это закрытая информация. Я не хочу комментировать», – сказал «Бюро» Глеб Чернышёв.

ЭКСПОРТНОЕ АГЕНТСТВО Второй крупный поставщик европейских тягачей в Россию – беларусская фирма «Автобай Лизинг». На нее зарегистрирован сайт autoby.by, который работает как агрегатор по продаже автомобилей с рук и из салонов по всей Беларуси. В прошлом году выручка «Автобай Лизинга» выросла в шесть раз – до 15 миллионов долларов, чистая прибыль увеличилась почти в 22 (!) раза – до 1 миллиона долларов.

ВЫПИСКА ИЗ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ КОМПАНИЙ LEGAT.BY – ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ ООО «АВТОБАЙ ЛИЗИНГ»

Владелец «Автобай Лизинга» – уроженец Крыма с беларусским паспортом Сергей Лытко.

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РБ – ООО «АВТОБАЙ ЛИЗИНГ»

Еще в 2012 году он основал в Смоленске торговую компанию «Точные поставки». Со временем она разрослась до холдинга с филиалами в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Группа компаний специализируется на экспортно-импортных операциях.

ВЫПИСКИ ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СПАРК» – ПРОФИЛЬ ООО «ТОЧНЫЕ ПОСТАВКИ» И ИСТОРИЯ ВЛАДЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

Сергей Лытко. Источник: nds.kg

«Мы не брокеры, не логисты, не транспортная компания. Мы – экспортное агентство, которое поможет […] продать ваш товар в любую точку мира», – сказано на сайте холдинга.

В прошлом году «Автобай Лизинг» поставлял в Россию тягачи под брендами Volvo, DAF, MAN, Scania и Renault. Общая сумма поставок – свыше 5,8 миллиона долларов.

«Я в этой деятельности [поставки европейских грузовиков в Россию] непосредственно не участвую, поэтому сейчас не могу прокомментировать», – сказал «Бюро» Сергей Лытко.

Единственный покупатель грузовиков у «Автобай Лизинга» – беларусский бизнесмен и бывший спортсмен Игорь Дятко и его компания «Автобай». Мы их упоминали вначале. «Автобай» импортирует легковые и грузовые автомобили западных брендов, которые подпали под санкции Евросоюза. Дятко был директором беларусской компании «Автобай Лизинг» с апреля 2022-го по июль 2023 года. То есть, продажи техники из Беларуси в Россию, как и в случае с «НМП-Логистик», осуществлялись через связанные фирмы. Игорь Дятко бросил трубку, когда услышал наши вопросы про поставки европейских автомобилей в Россию. СМЕНИЛИ ШИНЫ Самый крупный поставщик европейских грузовиков в Россию – беларусская компания «Белшинторгсервис». Она уже почти 30 лет торгует шинами, дисками, аккумуляторными батареями, автозапчастями, автомобилями и специальной техникой. Ее клиентская база насчитывает более 10 тысяч компаний. После протестов 2020 года в Беларуси «Белшинторгсервис» поставлял шины для Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, милиции, Военной академии, войсковых частей, предприятий Управления делами Лукашенко. В прошлом году выручка компании выросла в пять раз – почти до 46 миллионов долларов. Чистая прибыль увеличилась в 24 (!) раза – до 390 тысяч долларов.

ВЫПИСКА ИЗ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ КОМПАНИЙ LEGAT.BY – ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ НПООО «БЕЛШИНТОРГСЕРВИС»

«Белшинторгсервис» продавал в Россию тягачи под брендами Volvo, Scania, Mercedes-Benz, DAF, MAN, Renault. За прошлый год объемы его поставок превысили 26 миллионов долларов. Среди покупателей – российские компании, которые торгуют автомобилями. Бенефициаром «Белшинторгсервиса» является беларусский бизнесмен Владимир Сержанович.

ВЫПИСКИ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РБ – НПООО «БЕЛШИНТОРГСЕРВИС» И СООО «РОМСТОУН-М»; ВЫПИСКА ИЗ ЛИТОВСКОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – UAB «SPIGET INVESTMENT GROUP»

Он рассказал «Бюро», что поддерживает санкции, введенные из-за вторжения России в Украину. По его словам, надо бороться с компаниями, которые занимаются поставками в Россию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы на войне. При этом если речь идет о поставках потребительских товаров, то в этом нет ничего плохого, считает бизнесмен.

«У меня в компании работает 200 человек, у меня кредиты и тому подобное. Расскажите, как мне платить зарплаты и кормить этих людей. Что мне, закрыться и вообще не торговать ничем?! Что мне, умереть?!» – сказал Сержанович.

Владимир Сержанович. Источник: probusiness.io Он подтвердил, что «Белшинторгсервис» продает европейские грузовики в Россию, но не считает такие поставки обходом санкций.

«Мы не работаем с Евросоюзом. Мы работаем внутри Евразийского экономического союза. Там эти машины перемещаются свободно, там нет ограничений. А как они туда [в ЕАЭС] заехали, хрен его знает», – сказал Сержанович.

Мы проверили VIN-коды грузовиков, которые «Белшинторгсервис» поставлял в Россию из Беларуси. Как выяснилось, некоторые тягачи побывали до этого в Литве. Оттуда они якобы поехали в Казахстан, но в итоге попали в Россию. Классическая схема по обходу санкций. ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ Все три компании из нашего топа помимо грузовиков продавали в Россию и легковые автомобили. Ранее мы рассказывали, кто стоит за такими поставками. Сейчас нам удалось узнать подробности, как организован такой бизнес. В цепочке поставок задействованы компании из четырех стран – Германии, Литвы, Беларуси и России. Подтверждение этому мы нашли в документах российского суда. Один из фигурантов нашего расследования пожаловался туда на действия таможни. Речь идет о компании «Автобай», которой владеет беларус Игорь Дятко. В прошлом году «Автобай» закупала у белорусской фирмы «Автобай Лизинг» легковые автомобили Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lamborghini, Porsche, Ferrari и другие. Общая сумма поставок – свыше 3,5 миллиона долларов. Одна из таких поставок привлекла внимание таможни. «Автобай» купил у «Автобай Лизинга» легковой автомобиль Toyota, сделанный на заводе японского концерна в Европе. Таможенники посчитали цену в пять миллионов российских рублей (почти 65 тысяч евро) заниженной и скорректировали ее. Компания «Автобай» оспорила решение таможни и выиграла суд.

РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА Г. МОСКВЫ В ПОЛЬЗУ ООО «АВТОБАЙ»

Из судебных документов стало известно, как автомобиль попал в Беларусь. «Автобай Лизинг» купил его у литовской компании Skani Siunta. А литовская компания привезла машину из Германии. Skani Siunta купила ее у немецкой фирмы AZN Auto Zentrum Nord GmbH & Co. KG. Это автосалон в городе Хемниц, который активно торгует автомобилями. Суду «Автобай» пояснил, почему автомобиль попал в Россию через такую длинную цепочку компаний.

«Ввиду введения государствами ЕС санкций в отношении РФ и ее резидентов […] для импорта транспортных средств на территорию России ООО «Автобай» сотрудничает с посредническими компаниями в Беларуси и ЕС», – сказано в документах.

То есть, компания призналась, что обходит санкции с помощью посредников из Литвы и Беларуси. По дороге из Германии в Россию цена автомобиля Toyota выросла на 3600 евро. «Автобай Лизинг» за посреднические услуги взял 63 евро. В немецкой компании AZN Auto Zentrum Nord GmbH & Co. KG сообщили, что не продают машины в Россию. Директор Skani Siunta не ответил на запрос. ПЕРЕПОЛОХ НА ГРАНИЦЕ После выхода нашего расследования про люксовые машины европейские таможенники усилили меры контроля на границе. От грузоотправителя и грузополучателя могут потребовать дополнительный пакет документов. К примеру, декларацию производителя или обоснование логики маршрута. То есть, участники сделки должны подтвердить, что подсанкционный автомобиль не осядет в России.

«Фактически это введение механизма контроля за эффективным выполнением уже принятых ограничений», – рассказал «Бюро» представитель Объединенного переходного кабинета Павел Латушко, ответственный за санкционное давление.

В конце марта литовская таможня задержала автомобиль BMW X1, которым управлял беларус. Проверка показала, что он перевозил зарегистрированный в ЕС автомобиль в третьи страны в коммерческих целях. Нарушителю грозит штраф и конфискация автомобиля. Задержанный автомобиль BMW на границе. Источник: lrmuitine.lt

«Таможенная служба может осуществлять любой таможенный контроль, который она сочтет необходимым. Он может включать, в частности, осмотр товаров, отбор образцов, проверку точности и полноты сведений, указанных в декларации, проверку подлинности документов, осмотр транспортных средств, официальные запросы и другие подобные действия», – сообщили Siena в литовской таможне.

Обычные граждане не должны пострадать от ужесточения контроля на границе, так как европейские машины не запрещено ввозить в Беларусь. Проверки направлены в первую очередь на посредников, которые перепродают европейскую технику в Россию. В начале этого года таможенные органы Литвы, Латвии и Эстонии договорились ужесточить контроль грузов на границе с Беларусью и Россией, чтобы предотвратить поставки товаров в обход санкций. Действенной мерой в этом направлении эксперты считают унификацию ограничений против Беларуси и России.

«Любая санкционная мера, принятая против России, должна быть применена и против режима Лукашенко, поскольку любая разница дает возможность для появления лазеек со стороны Лукашенко, искусного контрабандиста на государственном уровне», – сказал Латушко.

По подсчетам норвежской консалтинговой организации Corisk, есть более трех тысяч товаров, которые нельзя экспортировать в Россию, но можно спокойно продать в Беларусь. Среди таких товаров – внедорожники, которые могут использоваться в войне против Украины.

«Чтобы экспортный контроль был эффективным, санкции в отношении Беларуси должны быть зеркальным отражением санкций в отношении России. Сегодня беларусская брешь достаточно велика, чтобы армада грузовиков, легковых автомобилей и других товаров могла пройти с Запада в Россию и, возможно, далее на поля боя в Украине», – сказал старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинк.