6 років за ґратами – пыдтверджено вирок водію, який в стані алкогольного сп’яніння збив бабусю з онуком

За принципової позиції ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок суду, яким чоловіка визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Дорожньо-транспортна пригода сталась у жовтні 2023 року в селі Циблі Бориспільського району.

Прокурори у суді довели, що керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння 34-річний водій не надав перевагу в русі велосипеду на нерегульованому перехресті та вчинив зіткнення з ним. Внаслідок цього несумісні із життям травми отримала кермувальниця двоколісного транспортного засобу, а її 6-річний онук зазнав тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості.

Суд першої інстанції засудив чоловіка до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 8 років. Вказаний вирок суду захист обвинуваченого оскаржив в апеляційному порядку.

Заслухавши доводи сторін, апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, залишив без задоволення апеляційну скаргу захисників, а покарання, призначене судом першої інстанції – без змін.

Київська обласна прокуратура