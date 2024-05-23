«З вашого рахунку шахраї знімають кошти»: прикарпатка втратила понад ₴50 тисяч, повіривши псевдобанкіру

Зловмисники телефонують до жертви, пропонують банківські послуги, повідомляють неправдиву інформацію та виманюють секретні дані рахунків. Як тільки власник картки повідомляє персональні дані, аферисти отримують доступ до його рахунку та знімають заощадження.

Так, жертвою такої схеми стала мешканка Прикарпаття. До жінки зателефонували псевдобанкіри та повідомили, що з її картки знімають гроші. А для збереження коштів, аферисти запропонували створили нову банківську карту. Опісля, переконали потерпілу самостійно перекинути гроші на рахунок пройдисвітів. І таким чином, заявниця втратила понад 50000 гривень.

Важливо пам’ятати:

– зазвичай після отримання даних вашого рахунку, шахраї намагаються якнайшвидше зняти максимальну кількість грошей. Тому, щоб цього уникнути необхідно скористатись банкінгом чи телефоном гарячої лінії для блокування карти;

– для заблокування картки через банкінг потрібно зайти у банківський мобільний додаток або на сайт банку, авторизуватися та у розділі «Налаштування» картки обрати «заблокувати»;

– варто бути уважними, щоб не потрапити на фішинг: це коли злочинці створюють сайт, візуально схожий;

– номер гарячої лінії банку вказаний на зворотній стороні платіжної картки;

– в жодному разі нікому не повідомляйте своїх особистих та даних платіжної картки;

– важливо пам’ятати: працівники банку ніколи і ні за яких обставин не питають ваш пароль, пін-код чи CVV/CVC код (три цифри на звороті пластикової картки).

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини