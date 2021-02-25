В Киеве мужчину забрызгали газом, ударили по голове и отобрали у него iPhone
В Шевченковском районе Киева во время разбойного нападения пострадал 32-летний мужчина.
Как рассказал информированный источник OBOZREVATEL, киевлянин шел по улице Академика Туполева и разговаривал с женой по мобильному.
«Мужчина возвращался из магазина домой. Он был в наушниках и не услышал, как к нему приблизился грабитель. Нападение было молниеносным: сначала ему брызнули в глаза из баллончика, а затем ударили по затылку», – сообщил источник.
После того, как мужчина потерял сознание, у него забрали iPhone и наушники.
Когда киевлянин очнулся, он смог самостоятельно дойти домой и уже оттуда обратиться за помощью. Действовал ли грабитель в одиночку или их было несколько – пока неизвестно.Tweet