В Киеве мужчину забрызгали газом, ударили по голове и отобрали у него iPhone

В Шевченковском районе Киева во время разбойного нападения пострадал 32-летний мужчина.

Как рассказал информированный источник OBOZREVATEL, киевлянин шел по улице Академика Туполева и разговаривал с женой по мобильному.

«Мужчина возвращался из магазина домой. Он был в наушниках и не услышал, как к нему приблизился грабитель. Нападение было молниеносным: сначала ему брызнули в глаза из баллончика, а затем ударили по затылку», – сообщил источник.

После того, как мужчина потерял сознание, у него забрали iPhone и наушники.

Когда киевлянин очнулся, он смог самостоятельно дойти домой и уже оттуда обратиться за помощью. Действовал ли грабитель в одиночку или их было несколько – пока неизвестно.