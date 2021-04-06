НАБУ проводит обыски в скандальном Окружном административном суде Киева

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в Окружном административном суде Киева.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Ростислав Кравец, передает УНН.

“Позвонили из ОАСК который мы сопровождаем с 2015 года. НАБУ во главе с детективом Шмитько, вновь там проводит обыск. Спецназ, автоматы, ломы, все как обычно”, — написал Кравец.

Отметим, что УНН пытается получить комментарий у НАБУ.

В прошлом году в Окружном административном суде Киева проводились обыски в “делах Майдана”.

Напомним, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении главе Окружного административного суда города Киева (далее — ОАСК), его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины.

17 марта 2021 года, завершено следствие по делу о злоупотреблениях в ОАСК, а именно фактов совершения попыток захвата государственной власти, препятствованию работы Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотребление влиянием головой и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц.