У Моршині 60-річну жінку затримано за вбивство матері
За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 60-річній жінці за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).
За даними слідства, у місті Моршині місцева мешканка вбила свою матір.
Причиною вбивства підозрювана назвала небажання доглядати за хворою лежачою матір’ю.
Фігурантку затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі дії тривають. До суду скеровано клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюють Стрийського районного управління поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури