У Моршині 60-річну жінку затримано за вбивство матері

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 60-річній жінці за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у місті Моршині місцева мешканка вбила свою матір.

Причиною вбивства підозрювана назвала небажання доглядати за хворою лежачою матір’ю.

Фігурантку затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі дії тривають. До суду скеровано клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють Стрийського районного управління поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури