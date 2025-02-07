Сумчанка втратила 120 тисяч гривень, потрапивши в пастку шахраїв

Черговою жертвою телефонних шахраїв стала жителька міста Суми. Невідома зловмисниця говорила в трубку наскільки переконливо, що жінка повірила їй та надала всю необхідну шахрайці інформацію. У підсумку втратила велику суму грошей та звернулася до поліції.

До Сумського районного управління поліції із заявою про злочин звернулася 59-ти річна мешканка обласного центру.

Жінка розповіла правоохоронцям, що минулої доби вона отримала телефонний дзвінок. Невідома співрозмовниця назвалася працівницею банку, де жінка має рахунки, та запропонувала їй вигідні пропозиції та різні бонуси, як постійній клієнтці.

Розмова тривала довго, і під час неї «банківська працівниця» почала розповідати «клієнтці» про те, що багато людей останнім часом стають жертвами «банківських шахрайств» та запропонувала підключення послуги «страхування від шахрайств». Зловмисниця говорила наскільки переконливо, що жінка повірила та надала аферистці конфіденційну банківську інформацію та код, який надійшов їй у СМС-повідомленні. Коли ж нарешті розмова закінчилася, вона перевірила свої рахунки, і була шокована, – з них зникли гроші в сумі 120 000 гривень.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та розпочали слідчі дії.

Поліцейські знову застерігають громадян від вчинення ними необдуманих кроків при спілкуванні з незнайомими людьми.

Пам’ятайте, справжній банківський працівник ніколи не буде випитувати у вас конфіденційну інформацію про різні коди та рахунки.

Якщо ваш співрозмовник у телефонному спілкуванні з вами раптом починає перейматися долею ваших грошей, на ваших же банківських рахунках, – знайте, ви говорите з шахраєм.

Тож, необхідно опанувати себе, відразу ж покласти слухавку та повідомити поліцію.

Завжди пам’ятайте, ваша безпека у ваших руках.

Відділ комунікації поліції Сумської області