Жителя Харківщини судитимуть за самовільне зайняття земельної ділянки площею майже 36 га

Красноградською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного чоловіка за фактом самовільного зайняття земельної ділянки (ч. 1 ст. 197-1 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Дмитро Нестєров, досудовим розслідуванням встановлено, що навесні 2021 року чоловік за відсутності будь-яких правовстановлюючих документів самовільно зайняв земельну ділянку загальною площею майже 36 га на території Красноградського району Харківської області та почав вирощувати на ній соняшник.

Вказана земельна ділянка перебувала у комунальній власності Сахновщинської об’єднаної територіальної громади.

Своїми діями чоловік заподіяв державі збитків на суму понад 125 тис. грн.

11 листопада 2021 року обвинувальний акт стосовно чоловіка направлено до Сахновщинського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Лозівського міжрайонного відділу Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури