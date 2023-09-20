У незаконній порубці лісу на території Національного парку на ₴79 млн. підозрюють посадовця лісового господарства на Одещині

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури посадовцю філії «Ананьївське лісове господарство» ДП «Ліси України» повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у 2023 році незаконно видав лісорубні квитки для проведення рубок на ділянках Національного природного парку «Куяльницький», які є об’єктом природно-заповідного фонду. Спеціальні дозволи надавалися без дотримання вимог законодавства.

У такий спосіб на території лісництва філії «Ананьївське лісове господарство» ДП «Ліси України» зрубано понад 500 дерев різних порід та діаметрів.

Збитки довкіллю оцінено в 79 млн грн.

До суду скеровано клопотання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

У липні та серпні 2023 року за позовами Одеської обласної прокуратури суд скасував вказані лісорубні квитки та припинив рубку, яка мала проводитись до кінця 2023 року.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у Миколаєві, за оперативного супроводу співробітників УКР ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора