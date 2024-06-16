Екіпаж покинув українсько-польське судно, атаковане хуситами
Корабель Verbena охопила тривала пожежа
Екіпаж суховантажу M/V Verbena, який належить Україні та який експлуатує Польща, після обстрілу єменськими хуситами залишив судно. Про це повідомило Центральне командування США
Судно «Анна Мета» відгукнулося, щоб надати допомогу, підібрало моряків і перевозить їх у безпечне місце.
Показово, що іранський фрегат IRIN Jamaran знаходився у восьми морських милях від судна Verbena і не відповів на сигнал лиха.
«Така тривала зловмисна і безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів загрожує регіональній стабільності і ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі і Аденській затоці», – йдеться в повідомленні Центрального командування США.
Відомство зазначило, що продовжуватиме діяти разом з партнерами для притягнення хуситів до відповідальності і послаблення їхнього військового потенціалу.Tweet