Екіпаж покинув українсько-польське судно, атаковане хуситами

Корабель Verbena охопила тривала пожежа

Екіпаж суховантажу M/V Verbena, який належить Україні та який експлуатує Польща, після обстрілу єменськими хуситами залишив судно. Про це повідомило Центральне командування США

Як відомо, хусити завдали двох ракетних ударів по судну 13 червня. А вже в суботу 15 червня після обіду екіпаж подав сигнал лиха, повідомивши, що залишає судно.

Судно «Анна Мета» відгукнулося, щоб надати допомогу, підібрало моряків і перевозить їх у безпечне місце.

Зазначається, що екіпаж покинув судно через тривалу пожежу та неможливість контролювати її.

Показово, що іранський фрегат IRIN Jamaran знаходився у восьми морських милях від судна Verbena і не відповів на сигнал лиха.

«Така тривала зловмисна і безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів загрожує регіональній стабільності і ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі і Аденській затоці», – йдеться в повідомленні Центрального командування США.

Відомство зазначило, що продовжуватиме діяти разом з партнерами для притягнення хуситів до відповідальності і послаблення їхнього військового потенціалу.