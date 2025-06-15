ГУР знеструмило обʼєкти російського ВПК у Калінінграді – ЗМІ

14 червня близько 4 ранку в російському місті Калінінград агенти ГУР атакували промислову електропідстанцію, внаслідок чого повністю припинено постачання електроенергії до споживачів, зокрема до обʼєктів російського ВПК та ЗС РФ, розташованих неподалік.

Про це повідомив співрозмовник УП в ГУР.

Як повідомляють джерела, агенти української розвідки злили охолоджуючу рідину з силового трансформатора підстанції, а потім підпалили його.

Збитки для Росії внаслідок диверсії склали майже $5 мільйонів, порахував співрозмовник.