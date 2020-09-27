Турция заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией

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В Нагарном Карабахе начались бои между Арменией и Азербайджаном.

Турция выразила поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией.

В Нагорном Карабахе возобновились бои / фото ua.depositphotos.com

фото ua.depositphotos.com Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/nagornyy-karabah-turciya-zayavila-o-podderzhke-azerbaydzhana-v-konflikte-s-armeniey-novosti-mira-11161352.html

Об этом в своем Twitter сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности», — заявил Калым.

По его словам,  международное сообщество должно «немедленно прекратить эти опасные провокации».

«Турция полностью солидарна с Азербайджаном и безоговорочно поддерживает его право на самооборону», — написал Ибрагим Калын.

УНИАН

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