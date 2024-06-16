У Мукачеві затримали зловмисника, який в центральному парку перебував з гранатою

У Мукачеві у 54-річного жителя Тячівського району поліцейські виявили та вилучили бойову гранату. Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває слідство

Ввечері 15 червня до поліції зателефонувала мукачівка та повідомила, що стала свідком, як неподалік місцевого парку чоловік побив жінку.

За викликом одразу ж виїхали співробітники Управління патрульної поліції. Поліцейські виявили чоловіка, схожого за описом заявниці, однак потерпілої жінки на місці не було.

Особу порушника правоохоронці встановили — ним виявився 54-річний житель села Бедевля Тячівського району. Під час поверхневої перевірки правоохоронці помітили у фігуранта гранату.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Мукачівського районного управління поліції та вибухотехнічну службу ГУНП. Останні вилучили у зловмисника вибухонебезпечний предмет.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

54-річного зловмисника поліцейські затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За незаконне поводження з бойовими припасами йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Поліцейські також розшукали жінку, яка за словами заявниці, стала жертвою фізичного насильства. Інформація щодо побиття не підтвердилася. Тілесних ушкоджень у жінки не зафіксовано.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області