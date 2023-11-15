Аферистка обіцяла постраждалим від війни знижки в мережі будівельно-господарських магазинів

Жінка вигадала історію про те, що вона займається волонтерською діяльністю та має змогу купувати різні товари по знижці від 50 до 70 відсотків. Шахрайка запевняла потерпілих «купувати» товари через неї за вигідною ціною, таким чином вона заробила близько 1 мільйона гривень. Від злочинних дій жінки постраждало 15 осіб.

Співробітники кримінальної поліції Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури викрили жінку, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима громадян. Правопорушницею виявилась уродженка Донецької області, 1973 року народження.

Правоохоронці встановили, що зловмисниця вигадала історію про те, що вона займається волонтерською діяльністю та має змогу купувати товари по знижці від 50 до 70 відсотків у відомій мережі будівельно-господарських магазинів. Шахрайка запевняла потерпілих замовляти та купувати товари через неї за вигідною ціною, а отримані шахрайським шляхом гроші витрачала на власні потреби.

Під приводом здійснення волонтерської діяльності жінка «продавала» різноманітну електронну техніку, ґаджети та будівельні матеріали. Таким чином правопорушниця заробила близько 1 мільйона гривень, а від її дій постраждало 15 осіб.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні 22 фактів шахрайств за ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно або таке, що завдало значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо ви або ваші рідні постраждали від дій зловмисниці, просимо повідомити до Святошинського управління поліції за номером +380 98 964 7403 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва