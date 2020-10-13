На Житомирщині поліція завершила розслідування справи щодо групи вимагачів

Зловмисники як «борг» незаконно забрали автомобіль потерпілого, а згодом вимагали за його повернення 2000 доларів США. Трьом обвинуваченим може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Як з’ясували оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, до складу угруповання входили троє осіб. Всі вони мешканці Житомира та двоє з них раніше притягувались до відповідальності за вчинення крадіжок та грабежів. Під приводом списання неіснуючого боргу незаконно заволоділи автомобілем потерпілого. В подальшому за його повернення зловмисники вимагали 2000 доларів США.

Поліцейська спецоперація з викриття членів угруповання проходила у кілька етапів. За її результатами правоохоронці зібрали докази, які підтверджують їх причетність до вчинення злочинів.

11 квітня поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали двох учасників угруповання. Вони отримали від потерпілого 2000 доларів США. Наступного дня за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури затриманим було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

У липні цього року про підозри було повідомлено одному із раніше затриманих та третьому учаснику угруповання, які безпосередньо брали участь у незаконному заволодінні транспортним засобом – ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, а обвинувальні акти скерували на розгляд до Богунського районного суду м. Житомира.

Обвинуваченим може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України