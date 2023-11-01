Судитимуть злочинну групу, яка збувала незаконно виготовлене пальне в столиці та на Київщині

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно організатора та двох учасників злочинної групи за фактами придбання, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України).

Розслідуванням встановлено, що мешканець Київщини створив злочинну групу до якої залучив двох спільників. Не маючи дозволу та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів вони налагодили збут незаконно виготовленого пального на території столиці та Київської області. Зберігали бензин, дизельне пальне та газ на орендованій нафтобазі, а збували їх через підконтрольну мережу модульних АЗС.

Отриманий прибуток розподілявся між всіма учасниками групи, частина доходу витрачалася на фінансування подальшої злочинної діяльності організованої групи.

Відповідно до висновків експертів, незаконно виготовлене пальне вкрай низької якості та не відповідає вимогам Державних стандартів і встановленим нормативним документам України.

Вилучені за результатами 11 обшуків понад 110 тис. літрів дизелю, більше 17 тис. літрів бензину та 8 тис. літрів газу арештовано. Вартість вилученого становить майже 11 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося детективами територіального управління БЕБ у Київській області.

Київська обласна прокуратура