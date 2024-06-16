На Київщині жінка облила сина легкозаймистою рідиною та підпалила

У Білій Церкві фігурантка вирішила помститися власному сину за схильність до алкоголю та вирішила позбавити його життя. Їй загрожує до 15 років увʼязнення.

Про подію до поліції повідомили медики. Лікарі повідомили, що в одній з квартир сталась пожежа, внаслідок якої 37-річний чоловік отримав опіки всього тіла.

Правоохоронці зʼясували, що загорання виникло через помсту. Матір прийшла до кімнати, де відпочивав її син, облила його легкозаймистою сумішшю та кинула підпалений сірник. Одяг чоловіка почав горіти, він прокинувся від болю та впав на підлогу.

На крики про допомогу прийшла сусідка та допомогла загасити постраждалого. Згодом медики діагностували у нього 68% опіків всього тіла різного ступеню. З місця події спеціалісти-криміналісти вилучили ємність з-під легкозаймистої рідини, та направили для проведення відповідної експертизи.

Поліцейські затримали жінку на місці події та доправили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

У суді зловмисниці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Київської області