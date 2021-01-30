Майже ₴50 тисяч втратив чоловік після розмови з «працівником банку»

Потерпілий зрозумів про те, що став жертвою шахрайства лише після того, як отримав повідомлення про зняття готівки з електронного гаманця. Про це він повідомив поліцію.

За словами потерпілого, 22 січня на його мобільний кілька разів телефонували з трьох невідомих номерів. Під час чергового дзвінка додзвонювач представився працівником фінансової установи і повідомив, що з банківської картки чоловіка невідомі намагаються зняти кошти.

Аби запобігти нещастю чоловік виконав усі настанови, почуті по телефону, а вже за деякий час отримав повідомлення про зняття грошей.

На щастя, потерпілий встиг вчасно заблокувати картку і злодії не встигли зняти усю суму. На електронному гаманці потерпілого було близько 130 тисяч. Гроші він відкладав ще перебуваючи на заробітках.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 190 ККУ.

Киев Оперативный