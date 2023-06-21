У Сумах чоловік напав з ножем на водія маршрутного таксі

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру 36-річному сумчанину, який напав з ножем на водія маршрутного таксі.

За даними слідства, подія сталась 20 червня 2023 року в м. Суми.

На зупинці громадського транспорту по вул. Білопільський шлях до салону маршрутного таксі зайшов чоловік у стані алкогольного сп’яніння. Він відмовився сплачувати за проїзд, при цьому поводив себе агресивно. Коли ж водій попросив його залишити салон маршрутного таксі, чоловік дістав ніж та почав погрожувати потерпілому фізичною розправою. Реально побоюючись за своє життя, водій вибіг з маршрутки. Нападник вийшов за ним, при цьому відбив праве та ліве дзеркало заднього виду маршрутного таксі.

Співробітники поліції затримали нападника на місці події в порядку ст. 208 КПК України. Його дії кваліфіковано ч. 4 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненого із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура