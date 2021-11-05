60 тис. гривень за невзяття під варту – судитимуть слідчу поліції

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно слідчої СВ Голосіївського УП ГУ НП у місті Києва, яка шляхом обману намагалася заволодіти коштами громадянина (ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).

Згідно із матеріалами обвинувачення, співробітниця поліції пообіцяла громадянину за 60 000 гривень вжити заходів щодо незастосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, допомогти у поверненні раніше вилученого майна та взагалі уникнути кримінальної відповідальності за ст. 309 КК України.

Поліцейську затримали 19 серпня 2021 року на «гарячому» під час передачі 60 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Територіального управління ДБР, розташованого м. Києві, за оперативного супроводження ГУ «К» СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура