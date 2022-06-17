На Закарпатті затримали чергових зловмисників, які сприяли незаконному виїзду за кордон ухилянтів
Закарпатські правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що двоє жителів області можуть бути причетні до налагодження каналу незаконного переправлення за кодон чоловіків, що підлягають мобілізації.
З’ясувалося, що у справі фігурують 57-річний житель Ужгорода та 51-річний мешканець Чопа. Останні підшукували клієнтів через своїх знайомих. Охочим покинути країну під час воєнного стану зловмисники пропонували незаконно виготовити документи, пред’явивши які, вони б могли вільно перетнути держкордон України.
Провівши ряд оперативних заходів, слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління поліції області, у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та військовою контррозвідкою Служби безпеки України, затримали підозрюваних у злочині.
За силової підтримки бійців КОРДу на пункті пропуску «Чоп-Загонь» під час передачі документів та отримання грошових коштів було затримано 51-річного зловмисника. На місці події слідчі вилучили 140 тисяч гривень та 50 тисяч доларів, які були оплатою за пакет документів для чотирьох втікачів. Іншого спільника, 57-річного ужгородця, затримали безпосередньо за місцем його проживання.
Обох зловмисників було затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
За фактом сприяння у незаконному переправленні осіб за кордон та підроблення документів, у поліції відкрито два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, вже повідомили фігурантам про підозру у вчиненні вказаних злочинів та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші можливі спільники затриманих.
Досудове розслідування у справі триває.