На Дніпропетровщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жінки

Під час конфлікту чоловік вдарив 42-річну потерпілу ножем у спину. Від отриманих травм жінка померла на місці.

11 грудня близько 06.00 до поліції надійшло повідомлення про виявлення в одному з будинків Петриківського району тіла жінки з тілесними ушкодженнями. Поліцейські встановили, що між раніше знайомими чоловіком та жінкою виникла сварка, під час якої 40-річний підозрюваний завдав потерпілій удар ножем у спину. Від отриманих травм 42-річна жінка померла.

Поліцейські відділення поліції № 10 Дніпровського районного управління поліції того ж дня жителя Петриківського району затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучили знаряддя злочину – ніж.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції