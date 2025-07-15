Замовив убивство дружини – в Івано-Франківську судитимуть чоловіка та його спільника

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох місцевих мешканців за фактом замаху на умисне вбивство, вчиненого на замовлення та за попередньою змовою групою осіб, а також незаконного придбання та зберігання вибухового пристрою (ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що у січні 2025 року мешканець Івано-Франківська вирішив замовити нанесення тяжких тілесних ушкоджень своїй дружині, з якою перебував у процесі розлучення. До реалізації злочинного наміру він залучив знайомого, а далі вони разом підшукали виконавця — раніше судимого за насильницькі злочини.

Згодом спільники змінили умови замовлення — виконавцю було надано вказівку саме на вбивство жінки. За виконання цього плану пообіцяли грошову винагороду — 2000 доларів США.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців злочин вдалося попередити — чоловіків було затримано. Вони перебувають під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області, оперативний супровід — управління карного розшуку та УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура