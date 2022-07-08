Правоохоронці Києва викрили схему незаконного продажу гуманітарної допомоги

Співробітники поліції задокументували незаконний збут товарів, які призначались як волонтерська допомога для постраждалих від війни українців. Під час обшуків поліцейські вилучили більше десяти тисяч одиниць продукції та пакувально-фасувальну техніку. Причетним до протиправної діяльності загрожує до восьми років ув’язнення.

На склад з товарами поскаржилися громадяни, які розповіли, що на території Оболонського району невідомі особи здійснюють продаж сумнівної харчової продукції. Для перевірки даної інформації на місце виїжджали працівники Оболонського управління поліції Києва.

Очільник Оболонського управління поліції Києва Віктор Михайленко розповів, що за процесуального погодження окружної прокуратури під час санкціонованих обшуків на складах правоохоронці виявили продукти харчування іноземного виробництва без належних на них документів:

«Серед вилученого – консерви, крупи, мука, сіль, цукор, соки, води та інші продукти іноземного виробництва. Товари продавали без сертифікатів, а також на них були відсутні штрих-коди і маркування. Підприємці не могли пояснити працівникам поліції походження продукції та надати відповідні документи на їх придбання. Окрім цього, ми з’ясували, що орендарі складів обладнали приміщення під цехи з виробництва товарів — вони розпаковували іноземні продукти харчування та фасували їх в упаковки українських виробників. Також у приміщеннях складу ми виявили горілчані вироби без акцизних марок. Загалом вилучено понад десять тисяч одиниць різної продукції».

Правоохоронці з’ясували, що усі продукти харчування отримані від іноземців, котрі таким чином хотіли підтримати українців у містах, які найбільше постраждали від дій російських військових. Однак шахраї вирішили нажитися на гуманітарній допомозі та продавати її населенню.

Слідчі Оболонського управління поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах. За процесуального керівництва прокуратури вирішується питання щодо повідомлення про підозру причетним до шахрайської схеми особам.

«Ми і надалі будемо вживати усі необхідні заходи для виявлення та припинення фактів продажу громадянам товарів гуманітарної допомоги, які українці мають отримувати безкоштовно», — додав полковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва