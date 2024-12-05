Розправився за телефон: прикарпатець до смерті побив свого знайомого

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури мешканцю Надвірнянського району повідомлено про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 3 грудня підозрюваний до смерті побив свого односельчанина. Того дня нетверезий 49-річний мешканець села Пнів вирішив зв’язувати стосунки із своїм знайомим, якого запідозрив у тому, що той знайшов його згублений мобільний телефон.

Він прийшов до будинку, де мешкав 41-річний знайомий, але його вдома не було. Через деякий час він з’ясував, що той перебуває у гостях в іншого односельчанина. Прибувши туди, він почав вимагати, щоб чоловік повернув телефон, а коли почув відмову – вдарив його в обличчя. Далі підозрюваний бив чоловіка металевою арматурою та ногами.

Потерпілого госпіталізували до лікарні, де від отриманих травм він помер.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

За вказане правопорушення передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Івано-Франківська обласна прокуратура