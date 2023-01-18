Суд заборонив проросійську партію «Велика Україна»

Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії “Велика Україна” та ухвалив передати її майно, кошти та інші активи у власність держави.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства юстиції.

“Повідомляємо, що рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 11.01.2023 у справі № П/857/23/22 позов Міністерства юстиції задоволено. Заборонено діяльність політичної партії «Велика Україна». Передано майно, кошти та інші активи політичної партії «Велика Україна», її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження.

У Мін’юсті нагадують, що апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня його оприлюднення на офіційних вебсайтах Міністерства юстиції і Верховної Ради відповідно до ч. 5 ст. 2893 Кодексу адміністративного судочинства України.

Партія “Велика Україна” була заснована 2006 року. Виступала, зокрема, проти вступу України до НАТО та за перебування чорноморського флоту росії в Криму

Як повідомлялося, 18 травня 2022 року набув чинності закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій”.

Він розширює перелік підстав для заборони партії через суд. Відповідними підставами є виправдовування, визнання правомірним або заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії російської федерації та/або республіки білорусь проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни.

Станом на грудень 2022 року рішенням суду заборонено діяльність 16 проросійських політичних партій.