На Одещині працівник міграційної служби вимагав хабар за підтвердження дітям громадянства України
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до Овідіопольського райсуду обвинувальний акт стосовно держслужбовця одного із районних відділів ГУ ДМС в Одеській за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Слідством встановлено, що службовець вимагав хабар за не створення штучних перепон при оформленні та видачі довідок про підтвердження громадянства України дітям, батьком яких є іноземець.
Свої послуги він оцінив у 3000 тис доларів США, із розрахунку 600 доларів США за одну дитину.
Під час передачі неправомірної вигоди держслужбовця затримали.
Наразі його відсторонено від займаної посади.
Досудове розслідування здійснювалось ТУ ДБР у Миколаєві, оперативний супровід – УСБУ в Одеській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Одеської обласної прокуратуриTweet