На Одещині працівник міграційної служби вимагав хабар за підтвердження дітям громадянства України

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до Овідіопольського райсуду обвинувальний акт стосовно держслужбовця одного із районних відділів ГУ ДМС в Одеській за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що службовець вимагав хабар за не створення штучних перепон при оформленні та видачі довідок про підтвердження громадянства України дітям, батьком яких є іноземець.

Свої послуги він оцінив у 3000 тис доларів США, із розрахунку 600 доларів США за одну дитину.

Під час передачі неправомірної вигоди держслужбовця затримали.

Наразі його відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування здійснювалось ТУ ДБР у Миколаєві, оперативний супровід – УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури