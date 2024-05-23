За зґвалтування малолітньої дитини вітчима ув’язнили на 12 років

За публічного обвинувачення прокурорів Тульчинської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винуватим у зґвалтуванні малолітньої падчерки (ч. 4 ст. 152 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років.

Ювенальні прокурори у суді довели факти триваючих сексуальних знущань над дитиною, які з вересня 2021 року по липень 2022 року вчиняв 39-річний житель Тульчинського району – вітчим потерпілої.

Під час досудового розслідування, з метою забезпечення найкращих інтересів дитини, потерпілої від сексуального насильства, її допитано в умовах, дружніх до дитини – Центрі захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства (модель Барнахус).

До ухвалення вироку чоловік перебував під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого відділення відділення поліції № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Відомості стосовно засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи будуть внесені після набрання вироком законної сили.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури