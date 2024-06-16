У Кабміні нагадали, як українцям безкоштовно отримати протез

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В Україні частина громадян може отримати протез безкоштовно. Для цього необхідно виконати низку умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Хто може отримати протез

За інформацією уряду, безкоштовно отримати протез в Україні можуть:

  • військовослужбовці, правоохоронці, ветерани;
  • постраждалі від війни цивільні;
  • особи з інвалідністю;
  • діти з інвалідністю;
  • діти з порушенням опорно-рухового апарату;
  • люди похилого віку;
  • постраждалі через нещасні випадки на виробництві або професійні захворювання;
  • люди з інвалідністю, які є іноземцями чи особами без громадянства, але постійно мешкають в Україні.

Як отримати протез

У Кабміні зазначили, що державна програма гарантує: виготовлення протезу, техобслуговування та ремонт, заміну протезу протягом життя.

Для цього потрібні такі документи:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових);
  • висновок про необхідність забезпечення осіб з обмеженнями функціонування допоміжними засобами реабілітації;
  • посвідчення УБД для військових (за наявності).

Потім, як додають у Кабміні, потрібно виконати такий перелік дій:

  • отримати висновок про необхідність забезпечення засобом реабілітації (його видають МСЕК, ЛКК чи ВЛК). Там мають бути вказані чіткі характеристики протеза;
  • зібрати пакет документів та подати заяву до Фонду соцзахисту людей з інвалідністю (через ЦНАП, орган соцстрахування, безпосередньо у лікарні, онлайн в “Електронному кабінеті осіб з інвалідністю”);
  • отримати направлення на отримання протезу від Фонду соцзахисту в електронному кабінеті;
  • обрати протезне підприємство та звернутися туди із заявою. Там мають підібрати протез;
  • після цього протез встановлюють та вчать його використовувати.
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