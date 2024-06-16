У Кабміні нагадали, як українцям безкоштовно отримати протез

В Україні частина громадян може отримати протез безкоштовно. Для цього необхідно виконати низку умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Хто може отримати протез

За інформацією уряду, безкоштовно отримати протез в Україні можуть:

військовослужбовці, правоохоронці, ветерани;

постраждалі від війни цивільні;

особи з інвалідністю;

діти з інвалідністю;

діти з порушенням опорно-рухового апарату;

люди похилого віку;

постраждалі через нещасні випадки на виробництві або професійні захворювання;

люди з інвалідністю, які є іноземцями чи особами без громадянства, але постійно мешкають в Україні.

Як отримати протез

У Кабміні зазначили, що державна програма гарантує: виготовлення протезу, техобслуговування та ремонт, заміну протезу протягом життя.

Для цього потрібні такі документи:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових);

висновок про необхідність забезпечення осіб з обмеженнями функціонування допоміжними засобами реабілітації;

посвідчення УБД для військових (за наявності).

Потім, як додають у Кабміні, потрібно виконати такий перелік дій: