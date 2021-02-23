В ДТП на трассе Киев–Чернигов погибли два человека (видео)
В сети появилось видео смертельной аварии, которая произошла 23 февраля на трассе Киев-Чернигов.
Запись опубликовали в Telegram-канале «Киев Сейчас».
Напомним, водитель одного из авто не справился с управлением и машину занесло. В результате на месте погибли два человека.
Как пишет пресс-служба патрульной полиции Киевской области в Telegram-канале, авария случилась на автодороге вблизи села Залесье в направлении Киева. Пострадали пять машин, потому движение по дороге затруднено. На месте работают медики и правоохранители. // «Апостроф»Tweet