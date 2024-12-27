Посіпака Кремля Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну. Таким чином він хоче помститися за відмову Києва транзитувати російський газ до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Фіцо у Facebook .

“Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливі взаємні заходи проти України. У разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень мережі”, – сказав Фіцо.

За його словами, ЄС зіткнеться з додатковими витратами на електроенергію в розмірі 120 млрд євро (125 млрд доларів) протягом наступних двох років у результаті зупинки транспортування російського газу.

Україна припинила транзит російського газу

Нагадаємо, Україна відмовилася продовжувати дію контракту про транзит російського газу до Європи через свою територію, що закінчується 31 грудня.

Як зазначив ще на початку жовтня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Україна не буде продовжувати транзит російського газу у 2025 році.

Водночас прем’єр Словаччини Роберт Фіцо не полишає надії, що йому вдасться домовиться з Україною та Єврокомісією про подальший транзит російського газу до Словаччини через українську територію. За словами глави уряду, його країна не хоче втрачати гроші.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде качати російський газ у будь-якому вигляді. При цьому назвав єдиний можливий варіант, у якому випадку транзит газу через Україну можливий.