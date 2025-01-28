У мережі шириться інформація про групу осіб, які видають себе за працівників МВС, які нібито здійснюють перевірку документів перед переписом населення

Повідомляється, що невідомі особи просять надати особисту інформацію, зокрема фото чи відбитки пальців, мімікруючи під працівників МВС.

Верифікувавши інформацію в МВС України, Центр повідомляє, що працівники системи внутрішніх справ не проводять подібних заходів і не залучені до підготовки перепису населення. Жодних дій щодо перепису наразі не здійснюється.

Такі дії спрямовані на дискредитацію правоохоронців та підрив довіри до органів влади.

Закликаємо не передавати свої документи, біометричні дані чи особисту інформацію незнайомцям. У разі підозри на шахрайство звертайтеся до поліції.

Центр протидії дезінформації