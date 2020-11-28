Взрывы прогремели в оккупированной Горловке: сообщают о 12 погибших российских военных
В оккупированной Горловке (Донецкая область) на заводе «Энергомаш» произошло несколько мощных взрывов.
Об этом говорится в сообщении журналиста Андрея Цаплиенко в Telegram.
По его данным, в результате взрыва были уничтожены зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ», а также боеприпасы к ним.
«Сумма ущерба оценивается в 80 млн долларов. Погибли 12 российских военнослужащих, в том числе майор ВС РФ. Из Москвы, для расследования причины взрывов, в Горловку выехала специальная следственная группа Генпрокуратуры РФ. На сегодняшний момент Горловка, которая находится под контролем россиян, осталась без противовоздушной обороны. Украинская сторона проверяет эту информацию», — написал Цаплиенко. // Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»Tweet