19 років тому Януковича «ледь не вбили» курячим яйцем (відео)

24 вересня 2004 року під час президентської виборчої кампанії в Івано-Франківську стався інцидент більш відомий як “яєчний замах” — студент-першокурсник Дмитро Романюк жбурнув яйце у ще прем’єр-міністра Віктора Януковича. Політик після цього знепритомнів, а студента намагалися ув’язнити до чотирьох років позбавлення волі.

Про це нагадують Букви.

Студентів вишу змусили прийти на зустріч з Януковичем, але вони висловили протест. Після того, як в Януковича кинули яйцем йому нібито діагностували “черепно-мозкову травму” через попадання “важким тупим предметом”.

Правоохоронці намагалися вилучили відео у журналістів, утім “5 канал” все одно пустив його до етеру. У результаті інцидент сильно вплинув на рейтинги Януковича як кандидата в президенти.

Студента економічного факультету Прикарпатського університету, хоча намагалися, але не притягнули до кримінальної відповідальності. Пізніше Дмитро Романюк згадував подію як “смішний, але примітивний вчинок”.

Після здобуття освіти у Прикарпатському університеті він продовжив навчання у Київському національному економічному університеті. У 2015 році він очолював як директор департамент з міжнародного розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, а у 2019-му отримав посаду заступника голови ОДА. У 2020 році його призначили одним із топменеджерів “Укрзалізниці”.