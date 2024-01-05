До уваги водіїв! В Одеській області очікуються складні погодні умови

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, з 7 по 9 січня в Одеській області очікуються складні погодні умови – дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, значне зниження температури повітря, сильні пориви вітру. Правоохоронці закликають водіїв та пішоходів взяти до уваги даний прогноз і вжити заходів безпеки.

Шановні водії, за поганих погодних умов не виїжджайте без нагальної потреби на далекі відстані, а при плануванні маршрутів перевіряйте стан вашого транспортного засобу та запас палива. Якщо ви все ж таки вирушили у дорогу під час ожеледиці, дотримуйтеся безпечної дистанції, швидкісного режиму, гальмуйте заздалегідь, утримуйтеся від одночасного гальмування та різкого обертання керма, різких рухів педалями, швидких гальмувань чи прискорень. Через будь-який різкий маневр транспортний засіб може занести. Також рекомендуємо не паркувати ТЗ поблизу високих та старих дерев.

Шановні пішоходи, пам’ятайте: під час ожеледиці гальмівний шлях транспортних засобів збільшений, тому не перебігайте проїзну частину дороги, переходьте її лише у спеціально відведених місцях, переконавшись перед цим, що водії поблизу побачили вас і загальмували. Також просимо обов’язково користуватися світловідбиваючими елементами та ліхтарями у темний час доби та в умовах недостатньої видимості.

Відділ комунікації поліції Одещини