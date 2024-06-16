На Хмельниччині водій напідпитку допустив зіткнення з тепловозом (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 14 червня, близько 17:20 години в селі Воронківці Старокостянтинівської тергромади Хмельницької області. Обійшлося без травмованих.

29-річний житель Хмельницького, керуючи автомобілем «ВАЗ», не впевнився в безпечності проїзду та під час руху через залізничний переїзд допустив зіткнення із тепловозом. Дорожньо-транспортна пригода обійшлася без потерпілих, обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

На місце події одразу прибули працівники поліції, які під час спілкування із водієм автомобіля помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці запропонували чоловіку пройти перевірку на вміст алкоголю в крові, однак, той відмовився.

Відповідно до чинного законодавства, поліцейські склали на порушника адміністративні матеріали одразу за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення – ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, дорожніх споруд та іншого майна) та ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння). Яке саме покарання чекає на порушника – визначить суд.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області