Запустив заборонений феєрверк під час війни – повідомлено про підозру мешканцю Дарницького району столиці

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва 26-річному чоловіку, що вночі запускав феєрверк, повідомлено про підозру у вчиненні грубого порушення громадського порядку (ч. 1 ст. 296 КК України).

Як встановлено, 23 травня о пів на 4 ранку, підозрюваний попри дію комендантської години, гуляв Дарницьким районом та вирішив запустити феєрверк. В цей час частина району перебувала у темряві через відключення світла, тож яскраві спалахи та гучні звуки вибухів налякали мешканців багатоповерхівок.

Підозрюваний пояснив свій вчинок тим, що йому було цікаво побачити звукові та світлові ефекти феєрверків, які він напередодні знайшов на смітнику.

За хуліганство йому загрожує покарання у вигляді штрафу або пробаційного нагляду на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється відділом дізнання Дарницького УП ГУНП у місті Києві.

Київська міська прокуратура