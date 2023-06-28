У Чернігові ошукали чоловіка, який хотів по телефону придбати «талони на пальне» у незнайомця

Поліцейські застерігають мешканців Чернігівщини від шахраїв, які пропонують купити пальне значно дешевше від ринкових цін та вимагають одразу перерахувати всю суму за товар.

Вчора до поліції звернувся 24-річний мешканець Чернігова, який розповів, що його батьку зателефонував незнайомець з невідомого номера та запропонував придбати талони пальне з великою знижкою.

Батько заявника зателефонував своєму сину з проханням купити у незнайомця пальне та надав номер мобільного телефону для подальшої домовленості. В ході телефонної розмови «продавець дешевого пального» запропонував заявнику приїхати на одну з АЗС у Чернігові. Після чого в телефонній розмові попросив там же перерахувати кошти за пальне через термінали. Чоловік погодився та перерахував на номери, який вказав незнайомець, нібито «оплату за паливо» на загальну суму понад 13 000 гривень. Після цього зв’язок із «продавцем» обірвався.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліція закликає громадян не робити передоплату за товар чи послугу наперед, якщо плануєте придбати товар у неперевіреного продавця. В протилежному випадку, після отримання грошей, шахрай перестане виходити на зв’язок із вами.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, розраховуйтеся за товар лише тоді, як отримаєте і особисто оглянете його. Особливу недовіру мають викликати надміру привабливі пропозиції від незнайомців.

Розкажіть про цю схему шахрайства своїм родичам і близьким.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області