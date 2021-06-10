В Одесской области 5 лет тюрьмы получил педофил за развращение 5-летней дочери
Еще двоих детей изъяли из семьи социальные службы.
В Одесской области к 5 годам тюрьмы приговорен мужчина за развращение своей 5-летней дочери.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, на этой неделе соответствующее решение принял Николаевский районный суд Одесской области.
Как отмечается, обвинение поддерживала Березовская окружная прокуратура. Фигурант – 30-летний житель Николаевского района.
Приговором суда злоумышленник признан виновным и приговорен к 5 годам заключения.
Доказано, что в ноябре прошлого года мужчина по месту жительства совершил развратные действия в отношении своей 5-летней дочери.
Потерпевшую девочку, ее младших брата и сестру изъяли из семьи социальные службы. Четвертый ребенок – младенец – находится с матерью.
Развращение ребенка отцом: детали
В марте текущего года в Одесской области был арестован мужчина, который подозревается в развращении своей дочери. По версии следствия, в 2020 году злоумышленник в частном доме, в котором проживает семья, совершил развратные действия в отношении своей дочери, которой на тот момент было 5 лет.
Было начато расследование по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса («развращение малолетних»).Tweet