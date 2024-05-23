У МЗС Росії анонсували удари по країні НАТО, якщо Україна битиме по російській території

Погрози озвучила спікерка МЗС Марія Захарова.

Москва завдасть ударів у відповідь по британських цілях “за межами України”, якщо британська зброя буде використана Україною для ударів по території Росії. Як повідомляє Reuters, про це на брифінгу заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Вона повторила попередження, яке Москва вперше озвучила на початку травня після заяви міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона про право України використовувати британську зброю для ураження цілей всередині Росії.

Виступаючи перед журналістами, Захарова повідомила, що у відповідь на українські удари британською зброжжю по території РФ росіяни можуть вразити британські цілі “на території України та за її межами”.

Удари по території РФ західною зброєю

Варто зауважити, що Кремль ще у 2022 році вписав в російську конституцію Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Крим Росія оголосила своїм ще у 2014 році. За час повномасштабної війни ЗСУ неодноразово вражали об’екти росіян на цих територіях, використовуючи зокрема і британські ракети Storm Shadow. Тобто своєю заявою Захарова мимоволі визнала, що окуповані українські території не є частиною Росії.

З моменту перших поставок західної зброї в Україну українцям було дозволено бити нею по всій своїй території, але не по російській території. Як пише New York Times, лише зараз консенсус навколо цієї політики почав розпадатися. Наразі всередині адміністрації президента США тривають активні дебати щодо послаблення заборони, щоб дозволити українцям завдавати ударів по ракетних і артилерійських пускових установках, розташованих прямо за кордоном у Росії. // УНІАН