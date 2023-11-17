Зеленський заявив, що рівень нашої ППО дозволяє не зупиняти країну під час зльоту російських МіГів

Президент Володимир Зеленський 17 листопада повідомив, що рівень ППО в Україні дає змогу осучаснити реагування на зліт носіїв “кинджалів” – без непотрібних зупинок країни.

Про це йдеться у зверненні Зеленського 17 листопада.

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МіГ-31К

Пряма мова: “Дав сьогодні окреме доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо реагування на носіїв “кинджалів”, які зупиняють нашу країну на години через повітряну тривогу.

Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій”.

  • У Повітряних силах пов’язують тривале перебування російських винищувачів МіГ-31К у повітрі останнім часом із відпрацюванням дозаправки в повітрі.
  • Через те, що від тривалих повітряних тривог страждають бізнес, економіка, не працюють сервіси, діти не ходять до школи, знову піднялось питання щодо доцільності оголошувати повітряну тривогу.
  • У Повітряних силах зазначили, що рішення щодо того, чи скасовувати повітряну тривогу на час тривалих польотів російських винищувачів МіГ-31К, може ухвалити виключно вище керівництво держави, водночас загроза ракетних ударів “Кинджалами” залишається реальною.
  • Речник ПС полковник Юрій Ігнат пояснював: при загрозі застосування балістичного озброєння оголошується тривога в тих чи інших регіонах, куди може досягти балістика. МіГ-31К (запущена з нього аеробалістична ракета “Кинджал”) може дістати в будь-яку точку нашої держави.
  • Раніше у п’ятницю на засіданні Ставки верховного головнокомандувача Зеленський дав доручення розробити рішення, щоб тривалі повітряні тривоги через зліт МіГів не паралізували життя країни.
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