Зеленський заявив, що рівень нашої ППО дозволяє не зупиняти країну під час зльоту російських МіГів
Президент Володимир Зеленський 17 листопада повідомив, що рівень ППО в Україні дає змогу осучаснити реагування на зліт носіїв “кинджалів” – без непотрібних зупинок країни.
Про це йдеться у зверненні Зеленського 17 листопада.
Пряма мова: “Дав сьогодні окреме доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо реагування на носіїв “кинджалів”, які зупиняють нашу країну на години через повітряну тривогу.
Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій”.
- У Повітряних силах пов’язують тривале перебування російських винищувачів МіГ-31К у повітрі останнім часом із відпрацюванням дозаправки в повітрі.
- Через те, що від тривалих повітряних тривог страждають бізнес, економіка, не працюють сервіси, діти не ходять до школи, знову піднялось питання щодо доцільності оголошувати повітряну тривогу.
- У Повітряних силах зазначили, що рішення щодо того, чи скасовувати повітряну тривогу на час тривалих польотів російських винищувачів МіГ-31К, може ухвалити виключно вище керівництво держави, водночас загроза ракетних ударів “Кинджалами” залишається реальною.
- Речник ПС полковник Юрій Ігнат пояснював: при загрозі застосування балістичного озброєння оголошується тривога в тих чи інших регіонах, куди може досягти балістика. МіГ-31К (запущена з нього аеробалістична ракета “Кинджал”) може дістати в будь-яку точку нашої держави.
- Раніше у п’ятницю на засіданні Ставки верховного головнокомандувача Зеленський дав доручення розробити рішення, щоб тривалі повітряні тривоги через зліт МіГів не паралізували життя країни.