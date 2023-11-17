Зеленський заявив, що рівень нашої ППО дозволяє не зупиняти країну під час зльоту російських МіГів

Президент Володимир Зеленський 17 листопада повідомив, що рівень ППО в Україні дає змогу осучаснити реагування на зліт носіїв “кинджалів” – без непотрібних зупинок країни.

Про це йдеться у зверненні Зеленського 17 листопада.

Пряма мова: “Дав сьогодні окреме доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо реагування на носіїв “кинджалів”, які зупиняють нашу країну на години через повітряну тривогу.

Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій”.