Унаслідок російських артобстрілів на Харківщині загинули 194 людини

Серед них — 126 цивільних.

У наслідок артобстрілу російськими військами на Харківщині загинуло 194 людини. Про це повідомляє Суспільне.Харків.

Станом на 18:00 5 березня серед загиблих — 126 цивільних, з яких пʼятеро дітей.

Поранені 433, з яких 312 — цивільні.

Нагадаємо, що у наслідок авіаударів у Харкові було пошкоджено близько десяти багатоповерхівок. Пожежі гасили 35 рятувальників, однак через постійні обстріли вони не завжди могли продовжувати роботу. // LB.ua