Розбійний напад на АЗС у Кременчуцькому районі – затримано чоловіка, який 14 років перебував у розшуку

За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури на Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який із 2010 року перебував у розшуку.

Затриманий – 52-річний уродженець Черкаської області, який довгий час проживав на Полтавщині.

Він підозрюється у розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням в інше приміщення (ч. 3 ст. 187 КК України).

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними слідства, у січні 2010 року чоловік та його знайомий здійснили розбійний напад на автозаправну станцію в с. Кияшки Кременчуцького району.

За допомогою металевого лому знайомий відчинив вхідні двері на АЗС та намагався пошкодити металеву решітку. У той час підозрюваний дістав із сумки обріз мисливської рушниці та вистрілив у касира. Лише за щасливим збігом обставин жінка не постраждала. Вона навіть встигла натиснути кнопку виклику охорони.

Не заволодівши грошима, які знаходилися в касі, зловмисники з місця події зникли.

Знайомого невдовзі розшукали. За вироком Комсомольського міського суду він вже відбув призначене покарання.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Слідчі дії та оперативний супровід здійснюються відділом поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури