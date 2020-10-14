В Киеве напали с ножом на ветерана ООС, он в реанимации

В Соломенском районе Киева в среду, 14 октября, мужчина ударил ножом участника АТО/ООС во время агитационной деятельности последнего, на данный момент пострадавший в критическом состоянии в реанимации в больнице.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.

«Сегодня, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии «УДАР» — молодого парня Станислава, раздававшего на улице газету. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц», — отметил Кличко.

Он добавил, что, по словам свидетелей, Станислав вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который цеплялся к другим волонтерам.

«Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею», — отметил Кличко.

По его словам, парня забрала скорая. «Сейчас он в реанимации. Врачи борются за его жизнь», — добавил он.

«Полиция сработала оперативно. Нападавшего задержали, продолжаются следственные действия. Убежден, злоумышленник понесет ответственность по всей строгости закона. Станиславу желаю сил выжить. Спасибо медикам, которые делают все, чтобы спасти парня», — подытожил Кличко.