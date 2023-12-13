на хмельниччині до 9 років ув’язнення засудили вбивцю військової медсестри

Старокостянтинівський районний суд визнав 48-річного чоловіка винним у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ) та крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ).

Нагадаємо, подія сталася ввечері 21 березня цього року в одній із квартир по вул. Миру в м. Старокостянтинові. Між 41-річною загиблою та її гостем виник конфлікт, в ході якого зловмисник кухонним ножем завдав своїй жертві кілька ударів у шию. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

Зловмисник забрав з квартири мобільний телефон та прикраси, зачинив квартиру ззовні та пішов геть. Ключі викинув неподалік від будинку (під час огляду місця події їх знайшли поліцейські).

Наступного дня тіло загиблої виявила її матір, яка і звернулась до поліції.

Оглянувши місце події та опитавши коло близьких і знайомих потерпілої, поліцейські вже за кілька годин встановили особу підозрюваного.

Ним виявився 48-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Поліцейські затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції завершили розслідування і передали матеріали до суду. Старокостянтинівський районний суд визнав 48-річного чоловіка винним у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ) та крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ) та засудив його до 9 років ув’язнення. Також засудженого зобов’язали сплатити 800 тисяч гривень моральної шкоди на користь матері загиблої.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області