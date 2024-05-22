США мають інформацію, яка може зруйнувати репутацію політичної еліти Грузії
США можуть ввести санкції проти грузинських посадовців, відповідальних за просування скандального закону про «іноземних агентів»
Сполучені Штати Америки мають у своєму розпорядженні інформацію, яка «може зруйнувати репутацію представників грузинської політичної еліти». Про це пише грузинська служба «Радіо Свобода» з посиланням на джерела у Вашингтоні.
Як зазначається, США можуть ввести санкції проти грузинських посадовців, відповідальних за просування скандального закону про «іноземних агентів», який порівнюють з аналогічним російським законом.
Джерело повідомило виданню, що США мають інформацію, яка «може зруйнувати репутацію представників грузинської політичної еліти».
Що стосується можливих санкцій, то санкції США забороняють окремим особам і компаніям, які ними контролюються, вести бізнес з громадянами США і, що більш важливо, забороняють цим особам і їхнім компаніям проводити фінансові операції в доларах США.
За словами джерела, санкції можуть бути болючими, оскільки економіка Грузії має високий рівень доларизації, а банківські кредити та депозити видаються в доларах.
Законопроєкт передбачатиме санкції проти урядовців та інших осіб, які «є матеріально відповідальними за підрив або заподіяння шкоди демократії, правам людини чи безпеці в Грузії»
Покарання також стосуватимуться грузинських правоохоронних органів і служб безпеки, які придушили протести проти законопроєкту. Влада застосувала до демонстрантів сльозогінний газ і водомети, побивши й затримавши активістів та опозиційних політиків.
Нагадаємо, парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». За затвердження скандальної ініціативи «Грузинської мрії» проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, і критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.
Як повідомлялося, Вашингтон може підписати широкий пакет економічної та безпекової підтримки Грузії, якщо уряд країни відмовиться від антизахідної риторики і припинить відступ у сфері прав людини.Tweet