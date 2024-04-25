Під нещасливою порнозіркою: потенційно Трамп навіть може керувати країною з в’язниці, зробивши її своєю тимчасовою резиденцією

Вік Дональда Трампа куди менше турбує американців, хоча він молодший за суперника всього на чотири роки. При цьому в опитуваннях респонденти називають Трампа менш чесним і заслуговуючим на довіру, ніж Джо Байден. Виборці також пам’ятають негативні аспекти його президентства – від початку пандемії коронавірусу до штурму Капітолію. Важливе значення для виборців має і те, що завдяки призначенцям Трампа Верховний суд у 2022 році скасував право на аборт, яке зараз є однією із центральних тем виборчої кампанії.

Перший президент під слідством

Негативно позначаються на рейтингу Дональда Трампа і його численні проблеми із законом. Він був визнаний винним у рамках двох цивільних процесів: про наклеп і шахрайство — і засуджений до штрафів на загальну суму понад $500 млн. Також за останній рік стосовно колишнього президента було відкрито одразу чотири кримінальні справи, йому висунуто звинувачення за 88 пунктами. Деякі з них припускають ув’язнення:

у Вашингтоні Трампа звинувачують у спробі утримання влади та перешкоджанні утвердженню результатів президентських виборів , на яких переміг Байден. Справу веде спеціальний прокурор Джек Сміт, призначений федеральним Мін’юстом. У рамках цієї справи Трампу висунули звинувачення за чотирма пунктами. Дата початку судового процесу поки невідома: Трамп наполягає, що має абсолютний імунітет від переслідування. Суди не погодилися з цим аргументом, але наразі справу розглядає Верховний суд, який 25 квітня заслухає доводи сторін;

, на яких переміг Байден. Справу веде спеціальний прокурор Джек Сміт, призначений федеральним Мін’юстом. У рамках цієї справи Трампу висунули звинувачення за чотирма пунктами. Дата початку судового процесу поки невідома: Трамп наполягає, що має абсолютний імунітет від переслідування. Суди не погодилися з цим аргументом, але наразі справу розглядає Верховний суд, який 25 квітня заслухає доводи сторін; у Флориді спецпрокурор Джек Сміт веде іншу справу, пов’язану із секретними документами, виявленими в резиденції Трампа Мар-а-Лаго . Звинувачення пред’явлені за 40 пунктами та пов’язані зі спробою приховування цих документів та перешкоджання правосуддю. Формально початок процесу призначено на 20 травня, але цілком імовірно, що його буде відкладено на невизначений термін;

. Звинувачення пред’явлені за 40 пунктами та пов’язані зі спробою приховування цих документів та перешкоджання правосуддю. Формально початок процесу призначено на 20 травня, але цілком імовірно, що його буде відкладено на невизначений термін; у Джорджії Трампа та ще 18 осіб (включаючи адвокатів Руді Джуліані та Джона Істмана та екс-главу апарату Білого дому Марка Медоуза) звинувачують у злочинній змові з метою скасувати результати президентських виборів у штаті . У центрі справи — дзвінок Трампа Бреду Раффенспергеру, секретареві штату Джорджія, який відповідає за проведення виборів. У ході дзвінка колишній президент вимагав у Раффенспергера «знайти» майже 12 тисяч голосів, які б йому дозволили обійти Байдена. Після висунення звинувачень четверо ймовірних спільників Трампа визнали себе винними і готові дати свідчення проти нього. Як і в попередніх справах, поки що невідомо, коли розпочнеться процес;

. У центрі справи — дзвінок Трампа Бреду Раффенспергеру, секретареві штату Джорджія, який відповідає за проведення виборів. У ході дзвінка колишній президент вимагав у Раффенспергера «знайти» майже 12 тисяч голосів, які б йому дозволили обійти Байдена. Після висунення звинувачень четверо ймовірних спільників Трампа визнали себе винними і готові дати свідчення проти нього. Як і в попередніх справах, поки що невідомо, коли розпочнеться процес; у Нью-Йорку прокурор Манхеттена Вільям Брегг звинувачує Трампа в підробці документації для приховування виплати порноакторці Стормі Деніелс (130 тисяч доларів) за нерозголошення інформації про сексуальний зв’язок між ними. Поки що це єдина справа, яка з високою ймовірністю може завершитися до президентських виборів — судовий процес щодо неї розпочався 15 квітня.

Поки що юридична команда Трампа досить успішно затягує розгляд кримінальних справ. Цілком ймовірно, що до листопада буде відомий вердикт присяжних лише по одній справі в Нью-Йорку, яка з точки зору звинувачення є найслабшою. Крім того, теоретично Трамп може помилувати себе, якщо знову стане президентом, хоча правознавці й сперечаються щодо конституційності такого кроку. Однак ці повноваження поширюються лише на федеральні звинувачення, тому не застосовні до звинувачень, висунутих йому в Нью-Йорку та Джорджії.

Також варто зазначити, що ні перебування під слідством, ні обвинувальний вирок і навіть тюремне ув’язнення не можуть завадити Дональду Трампу брати участь у виборах і стати президентом — у Конституції та інших законах немає подібних обмежень — якщо суд окремо не заборонить Трампу обиратися. В історії США було не менше трьох випадків, коли кандидати брали участь у виборах президента, перебуваючи за ґратами, а один із них, соціаліст Юджин Дебс, у 1912 році навіть зміг набрати майже мільйон голосів. Потенційно Трамп навіть може керувати країною з в’язниці, зробивши її своєю тимчасовою резиденцією.

«Полювання на відьом» та ефект жертви

Тож наскільки ж звинувачення на адресу Трампа впливають на його шанси вдруге вибратися президентом? Зараз можна однозначно стверджувати, що вони не лише не завадили, але, навпаки, допомогли йому здобути впевнену перемогу на праймеріз Республіканської партії.

Якщо подивитися на опитування, то найнижча підтримка Трампа була наприкінці 2022-го та на початку 2023 року. Після невдалих для республіканців проміжних виборів до Конгресу деякі однопартійці Трампа заявили , що у всьому провиною його радикалізм і позиція партії щодо абортів.

На цьому фоні яскравою альтернативою Трампу став губернатор Флориди Рон Десантіс, який за результатами деяких опитувань обходив навіть колишнього президента. Але коли навесні 2023 року стало відомо, що стосовно Трампа ведеться два федеральні розслідування, і особливо після обшуку його резиденції агентами ФБР, які виявили секретні документи, все змінилося.

Трамп почав швидко набирати голоси в опитуваннях, і навіть його конкуренти з праймеріз були змушені стати на його захист, звинувативши Байдена у політичному переслідуванні. Сам Трамп активно підігравав, називаючи звинувачення “полюванням на відьом” з метою не допустити його до виборів. Він почував себе настільки впевнено, що навіть відмовився від дебатів у рамках праймеріз.

У результаті до 15 січня, коли в Айові відбулися перші праймеріз, у гонці, крім Трампа і Десантіса, залишилися лише підприємець Вівек Рамасвамі, який позиціонує себе як продовжувач справи Трампа, і мейнстрімна республіканка Ніккі Хейлі, яка раніше обіймала посаду губернатора Південної Кароліни. Після переконливої ​​перемоги Трампа Десантіс та Рамасвамі вийшли з гонки, а Хейлі була єдиною, хто намагався кинути йому виклик. Вона активно критикувала екс-президента, але так і не змогла здобути жодної перемоги на первинних виборах. Не маючи навіть математичного шансу перемогти, у березні вона завершила свою кампанію, відмовившись підтримати суперника.

При цьому навіть після виходу з перегонів вона продовжувала отримувати голоси: на наступних праймериз за неї проголосували до 15% республіканців. Це може говорити про те, що всередині Республіканської партії все ще є невеликий сегмент виборців, незадоволених Дональдом Трампом. Загалом він зміг успішно підпорядкувати собі партію, і пред’явлені звинувачення помітно допомогли йому у цьому.

Суд Феміди та суд публіки

Однак із загальними виборами все менш однозначно. Якщо на праймеріз кандидати повинні заручитися підтримкою ядра своєї партії і мотивованих активістів, то в листопаді Трампу будуть потрібні голоси більш поміркованих і виборців, що вагаються. І серед них кримінальні звинувачення на адресу колишнього президента сприймаються швидше негативно.

Згідно з опитуваннями, більше половини американців підтримують звинувачення Трампу і вважають, що він незаконно намагався скасувати результати виборів. Також більшість вважає, що суди повинні пройти до виборів, і якщо Трамп буде визнаний винним, то його слід відправити до в’язниці. Згідно з квітневим опитуванням Ipsos, лише 23% респондентів згодні проголосувати за Трампа, якщо його визнають винним до виборів, і лише 19% — якщо йому призначать тюремний термін.

Навіть серед тих, хто зараз готовий голосувати за Трампа, 13% не підтримають його після обвинувального вироку (24% серед виборців-республіканців), а 25% — якщо його засудять до ув’язнення (37% серед республіканців).