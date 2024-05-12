Будинок у Бєлгороді міг бути підірваний – OSINT-дослідник

На опублікованому відео вибуху у житловому будинку у Бєлгороді не видно падіння ракети чи бомби, а характер вибуху вказує на те, що вибух відбувся всередині будівлі.

Як передає Укрінформ, увагу на це звертає у соцмережі Х OSINT-дослідник та військовий оглядач Tendar.

“У Бєлгороді підірвали житловий будинок. За час цієї війни я бачив багато влучань у житлові будинки, і я майже впевнений, що цей випадок зовсім інший. Судячи з характеру вибуху, він стався всередині будівлі. Я не бачу, щоб падала якась ракета, а дим і уламки розлітаються в різні боки”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент має всі ознаки “того, що сталося в 1999 році в Москві, коли російська ФСБ підірвала висотні будівлі, щоб “виправдати” війну в Чечні”.

Крім того, OSINT-дослідник Ігор Сушко з OSINT-дослідницької групи Wind of Change звертає увагу на те, що навіть якщо у будинок у Бєлгороді влучив снаряд, то він не міг прилетіти зі сторони України.

“Якщо це дійсно був снаряд, а не вибухівка, закладена в будівлі, то він прилетів з ПІВНІЧНОГО СХОДУ, враховуючи напрямок спалаху і траєкторію розльоту уламків, які видно на відеозаписі влучання”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за інформацією ЗМІ, у російському Бєлгороді 12 травня пролунали вибухи, внаслідок чого у місті обвалився під’їзд багатоповерхівки. Наразі відомо про 7 загиблих. Також повідомляється, що дах зруйнованого будинку впав на рятувальників, які проводили розбір завалів.