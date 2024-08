Рашисти обстріляли супермаркет та пошту у Костянтинівці: 4 загиблих і 24 поранених

Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей. Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 24 людини поранено.Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей. ——Kostyantynivka, Donetsk region. Russian terrorists hit an ordinary supermarket and a post office. There are people under the rubble. A rescue operation is underway, and everything will be done to save them. At the moment, it’s known that four people have been killed. My condolences to their families and friends who have lost their loved ones. At least 24 people have been injured. Russia will be held accountable for this terror, and we will do our best to ensure that the world continues to stand with Ukraine in supporting our defense and saving the lives of our people.

Posted by Володимир Зеленський on Friday, August 9, 2024